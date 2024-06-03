Фильм «Манюня: Приключения в Москве» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Манюня: Приключения в Москве» собрал за прошедший уикенд 100,8 млн рублей. Это позволило ленте занять лидирующую позицию и обогнать картину «Майор Гром: Игра», который собрал за выходные 28,8 млн рублей.

Фильм «Сто лет тому вперёд» за выходные собрал кассу в размере 31,4 млн рублей. Картина несколько недель подряд была в лидерах проката в России и странах СНГ, но теперь уступила своё место.

Лента «Манюня: Приключения в Москве» рассказывает, как Манюня, которая со своими друзьями отправляется в летнее путешествие в Москву в 1981 году, ввязывается в невероятные приключения и события, разворачивающиеся на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.