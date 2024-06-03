Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» возглавил кинопрокат в России за уикенд
Комментарии

По данным издания Kinobusiness, фильм «Манюня: Приключения в Москве» собрал за прошедший уикенд 100,8 млн рублей. Это позволило ленте занять лидирующую позицию и обогнать картину «Майор Гром: Игра», который собрал за выходные 28,8 млн рублей.

Фильм «Сто лет тому вперёд» за выходные собрал кассу в размере 31,4 млн рублей. Картина несколько недель подряд была в лидерах проката в России и странах СНГ, но теперь уступила своё место.

Лента «Манюня: Приключения в Москве» рассказывает, как Манюня, которая со своими друзьями отправляется в летнее путешествие в Москву в 1981 году, ввязывается в невероятные приключения и события, разворачивающиеся на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.

Материалы по теме
Сарик Андреасян и нейросети оживили Никулина. Обзор фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Сарик Андреасян и нейросети оживили Никулина. Обзор фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android