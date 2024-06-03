Эксперт развеял миф о вреде перезагрузки смартфона или ПК

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространённому мнению, не вредит устройству. По его словам, подобные действия помогают избавиться от вредоносных программ.

Голованов отметил, что существует много вирусов, которые можно устранить обычной перезагрузкой. А информация о том, что перезагрузка вредит — обычный миф, отметил Голованов.

Существует множество вредоносных программ, которые не переживают перезагрузку устройства, соответственно, регулярная перезагрузка будет хорошей профилактикой.

Ещё эксперт посоветовал всем выключать ПК на ночь, так как злоумышленники в основном будут пытаться получить информацию из него именно в нерабочее время, а вот при выключенном устройстве они этого сделать не смогут.