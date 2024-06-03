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Netflix отвергал идею режиссёра «Призраков дома на холме» выпустить его проекты на дисках

Netflix отвергал идею режиссёра «Призраков дома на холме» выпустить его проекты на дисках
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Макл Флэнаган, известный по сериалам «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай», а также по фильмам «Отсутствие», «Окулус», «Тишина», рассказал, как Netflix относится к физическим версиям своих проектов.

По словам Флэнагана, он предлагал компании выпустить на Blu-Ray и DVD одну из его вышедших работ, на что он получил отказ.

Я старался заставить их выпустить мою работу на Blu-Ray и DVD. Netflix отказывался почти мгновенно. Очень быстро стало ясно, что их единственный приоритет — цифровые релизы. Они враждебно относятся к идее физических носителей.

Судя по всему, компания не хочет тратить средства на выпуск физических носителей своих проектов, поскольку боится не окупиться из-за ненадобности такого формата.

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