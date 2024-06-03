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«Надо перетерпеть»: Стас Ярушин — о перезапуске «Универа» с новыми актёрами

В конце мая стало известно, что ТНТ перезапустит «Универ» с новыми актёрами. Появятся и некоторые знакомые герои, но их будет меньшинство.

На перезапуск шоу отреагировал Стас Ярушин в своих соцсетях, который играл в «Универе», «Универе: Новая общага» и двух продолжениях Антона Мартынова. По его словам, первая серия воспринимается тяжело, однако артист понимает, что так нужно, чтобы погрузить зрителей в происходящее.

Ярушин посоветовал зрителям, которые будут смотреть новый «Универ» в будущем, «перетерпеть».

Начиная смотреть первую серию, я расстроился, но понимая, что она въездная, и надо было донести до людей, что будет происходить дальше. Первая серия тяжело воспринимается. Но, как говорит профессиональный зритель сериалов: «Надо перетерпеть».

В актёрском составе проекта задействованы Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. К своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский.

Даты выхода у шоу пока нет.