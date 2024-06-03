Новым тренером Virtus.pro по CS2 стал бывший наставник 9Pandas

Тренер состава 9Pandas по Counter-Strike 2 Андрей XomA Мироненко перешёл в ростер российской Virtus.pro. Информация об этом появилась в социальных сетях «медведей».

В анонсе представители VP сообщили, что контракт с новым тренером клуба по CS2 уже подписан, а к выполнению своих обязанностей он приступит 17 июня. В рамках турнира BLAST Spring Final 2024, который пройдёт ранее, роль наставника на себя возьмёт аналитик «медведей» Павел PASHANOJ Легостаев.

XomA работает тренером по CS2 начиная с 2017 года. Он был наставником таких коллективов, как Winstrike и Entropiq. Последней его командой была 9Pandas, с которой он за более чем год работы выиграл ряд небольших онлайн-соревнований и LAN-ов, а также отобрался на топ-турнир PGL Major Copenhagen 2024.

Ранее состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 покинул тренер Дастан dastan Акбаев. При этом CEO киберспортивного клуба Николай Петросян отметил, что «с Дастаном никто не прощался».