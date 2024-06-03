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Завершились съёмки новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» с Охлобыстиным и Асмус

Завершились съёмки новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» с Охлобыстиным и Асмус
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Киностудия Горького сообщила о завершении съёмок семейного блокбастера «Письмо Деду Морозу». Создатели ленты хотели создать зрелищное и семейное кино, которое понравится каждому.

Киностудия Горького уже приступила к постпродакшену, который будет продолжаться больше года. На проекте было задействовано беспрецедентное для российского кино количество различных современных технологий и съёмочной техники.

Фото со съёмок

Фото: Киностудия Горького

Фото: Киностудия Горького

Фото: Киностудия Горького

Фото: Киностудия Горького

Фото: Киностудия Горького

По сюжету картины, детские желания, фантазии и страхи взрослого и серьёзного юриста Петра Безуглова в один прекрасный день становятся реальностью. Всё потому, что сын героя нашел папины письма Деду Морозу и опустил их в новогодний почтовый ящик.

В главных ролях — Наталия Орейро, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Антон Филипенко. Режиссёром фильма выступил Кирилл Кузин.

Картина выйдет на большие экраны в конце 2025 года.

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