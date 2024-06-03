Команда nouns отобралась на Riyadh Masters, обыграв Shopify Rebellion в финале отборочных

Североамериканская команда nouns заняла первое место в квалификациях Северной Америки к топ-турниру Riyadh Masters 2024 по Dota 2 и отобралась на чемпионат с призовым фондом $ 5 млн.

В финале отборочных nouns удалось взять реванш у Shopify Rebellion, которая в финале верхней сетки оказалась сильнее команды Таля Fly Айзика. В ходе напряжённого противостояния nouns смогла завершить серию со счётом 3:2 в свою пользу и гарантировать себе слот на Riyadh Masters 2024.

Всего в североамериканских закрытых отборочных принимали участие четыре команды. Кроме Shopify Rebellion и nouns, за слот на чемпионате в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, боролись также победители открытых квалификаций 4 Amigos и Apex Genesis.

Турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 21 июля. Соревнование по Доте состоится в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup, где организаторы разыграют более $ 60 млн в различных дисциплинах.