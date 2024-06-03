Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер сериального продолжения фильма «Город Бога»

Вышел тизер сериального продолжения фильма «Город Бога»
Аудио-версия:
Комментарии

На канале бразильского подразделения HBO Max вышел тизер продолжения фильма «Город Бога». Шоу получило название «Город Бога: Борьба накаляется» — оно развернётся через 20 лет после событий оригинальной картины.

В тизере показали отрывки из шоу, а также главного героя по имени Ракета, которого вновь воплотил актёр Алешандре Родригис. Судя по всему, его персонаж Ракета, как и в оригинале, будет фотографировать происходящее на криминальных улицах на свою камеру.

Видео доступно на YouTube-канале Max Brasil. Права на видео принадлежат HBO Max.

Сюжет шоу продолжит события оригинала и расскажет о борьбе бразильцев против наркоторговцев, полиции и вооружённых дружинников и их стремлении к лучшей жизни.

Сериал «Город Бога: Борьба накаляется» выйдет на HBO Max в августе. Точную дату пока не называют.

Материалы по теме
Сарик Андреасян и нейросети оживили Никулина. Обзор фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Сарик Андреасян и нейросети оживили Никулина. Обзор фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android