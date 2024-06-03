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Капитан состава 9Pandas по CS2 Денис seized Костин переведён в запас команды

Капитан состава 9Pandas по CS2 Денис seized Костин переведён в запас команды
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Капитан состава 9Pandas по Counter-Strike 2 Денис seized Костин был переведён в запас команды. Об этом киберспортсмен сообщил в своих социальных сетях.

По словам Костина, такое решение коллектива для него стало неожиданностью. Однако он благодарен клубу за пройденный путь и продолжит поддерживать команду. Сейчас про-игрок собирается взять двухмесячный перерыв, после чего он готов рассматривать предложения, в том числе не только на позицию игрока, но и на роль тренера или медиаперсоны.

seized выступал в составе 9Pandas начиная с июля 2022 года. За это время он стал чемпионом нескольких небольших соревнований, а также отобрался на топ-турнир PGL Major Copenhagen 2024. Кто заменит Дениса в ростере «панд», пока неизвестно.

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