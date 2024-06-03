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Вышел эпичный трейлер фестиваля видеоигр Summer Game Fest 2024

Вышел эпичный трейлер фестиваля видеоигр Summer Game Fest 2024
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Организаторы фестиваля Summer Game Fest 2024 по традиции опубликовали трейлер грядущей презентации с нарезкой уже вышедших и находящихся в разработке видеоигр. Все эти проекты, так или иначе, окажутся частью будущего стрима, который стартует 8 июня в 00:00 по московскому времени и продлится около двух часов.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

Так, в ролике продемонстрировали некоторые кадры из Kingdom Come: Deliverance 2, Star Wars Outlaws и дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Кроме того, в трейлере мелькнули кадры из Alan Wake 2 — возможно, авторы знаменитого хоррора полноценно представят первое расширение для проекта.

Summer Game Fest 2024 станет началом большой линейки показов видеоигр — после выставки свои новые игры представят Microsoft, Ubisoft, Nintendo и многие другие разработчики.

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