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Второй эпизод второго сезона «Дома дракона» будет самым длинным в сериале

Второй эпизод второго сезона «Дома дракона» будет самым длинным в сериале
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Уже совсем скоро стартует второй сезон сериала «Дом дракона» — флагманского шоу холдинга HBO и одного из самых популярных шоу последних лет. Как обратили внимание бразильские фанаты, второй эпизод продолжения продлится 1 час 12 минут — это самый большой хронометраж в истории сериала.

В описании эпизода сообщается, что он содержит насилие, наготу и другой контент для взрослых. Судя по всему, в серии произойдёт множество важных для общей истории событий. Ранее стало известно, что первый эпизод второго сезона тоже будет довольно длинным: 1 час 4 минуты.

Премьера второго сезона «Дома дракона» состоится 17 июня. Во втором сезоне будет восемь эпизодов — премьера финальной серии состоится уже 4 августа. Шоу официально пока не продлили на третий сезон, однако авторы уже работают над его сценарием, так что продолжение не заставит себя долго ждать.

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