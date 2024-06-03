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Илья m0NESY Осипов получил звание самого ценного игрока на IEM Dallas 2024 по CS2

Снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов был награждён статусом самого ценного игрока топ-турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

В момент награждения ведущий спросил у российского киберспортсмена, считает ли он себя величайшим игроком в Counter-Strike 2 на данный момент. Илья ответил следующее:

Я без понятия. Пусть это решают фанаты. Я продолжу делать то, что я делаю. Но в действительности я не задумываюсь над этим. Очевидно, моя команда очень сильно мне помогает во многих ситуациях, в том числе на этом турнире. Без них я никто.

Европейский коллектив G2 Esports стал чемпионом турнира IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2, одолев в гранд-финале Team Vitality со счётом 2:1. В рамках соревнования команда Ильи m0NESY Осипова выступала с заменой в лице Джейка Stewie2k Йипа.