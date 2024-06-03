Выяснилось, когда Анастасия Заворотнюк узнала о своей неизлечимой болезни

Газета «Аргументы и факты» сообщила, когда актриса Анастасия Заворотнюк, которая недавно ушла из жизни, узнала о своей неизлечимой болезни. Напомним, артистка умерла от рака мозга.

Согласно данным, проблемы со здоровьем у Анастасии начались около пяти лет назад, в 2019 году. Тогда же актриса узнала, что у неё рак мозга, который не получится излечить. По некоторым данным, Заворотнюк уже знала о своей болезни во время последнего публичного появления — поездки в Ереван, где она представляла ювелирный магазин вместе с Анфисой Чеховой.

Актриса получила широкую известность по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Также она вела передачи «Хорошие песни» на канале СТС, «Кухня для чайников», «Танцы со звёздами», «Танцы на льду» и многие другие.