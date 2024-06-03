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Опубликован постер второго сезона «Аркейн» с Джинкс и Вай

Опубликован постер второго сезона «Аркейн» с Джинкс и Вай
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Создатели сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends представили дебютный постер второго сезона шоу. На нём изображены две сестры: повзрослевшая Джинкс обнимает свою старшую родственницу Вай. Вместе с постером авторы представили небольшой подзаголовок: «Ничто не умирает навечно».

Фото: Netflix

Полноценная презентация второго сезона «Аркейна» ожидается на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси-2024. Авторы сериала представят первые кадры из продолжения 12 июня в формате «Дневников разработчиков». Это значит, что полноценных показов ждать не стоит, однако шоураннер Кристиан Линке и другие создатели произведения поделятся первыми подробностями второго сезона.

Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет в ноябре 2024 года на Netflix. Шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends. Сколько эпизодов будет в продолжении, неизвестно.

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