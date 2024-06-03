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«Монеси лучший!» Киберспортивное сообщество — о победе G2 на IEM Dallas по CS2

Завершился топ-турнир IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс. Чемпионом турнира стала европейская G2 Esports, выступавшая на ивенте с Джейком Stewie2k Йипом в качестве замены для Расмуса HooXi Нилсена.

Игрок Team Spirit Данил donk Крышковец высоко оценил выступление снайпера G2 Ильи m0NESY Осипова:

m0NESY — GOAT (величайший игрок всех времён. — Прим. «Чемпионата»).

Бывший аналитик Cloud9 Иван F_1N Кочугов тоже похвалил m0NESY, а также предположил, какое будущее ждёт стенд-ина G2 Esports после турнира в Далласе:

Илюха — GOAT, просто лучший!

G2 — большие молодцы. Их работа окупилась, жаль, что без HooXi. Я уверен, с ним команда сделала бы то же самое. Stewie2k — большой молодец, плюс публика очень помогла. Но думаю, что G2 будет дальше играть своим составом, а Stewie2k куда-нибудь обязательно позовут, тем более, что сейчас конец сезона.

Марафон похвалы в адрес Осипова продолжил и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков:

Монеси лучший! Только не надо оставлять Stewie2k. Поприкалывались и хватит. HooXi, кстати, тоже не надо оставлять.

Гранд-финал IEM Dallas 2024 выдался настолько ярким, что даже представители сообщества Dota 2 не смогли остаться в стороне. Так, своими впечатлениями поделился капитан Tundra Esports Иван Pure Москаленко:

m0NESY > ZyWoo. Очень крутой финал получился в Далласе по итогу. Stewie2k — легенда.