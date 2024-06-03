«Монеси лучший!» Киберспортивное сообщество — о победе G2 на IEM Dallas по CS2

Завершился топ-турнир IEM Dallas 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс. Чемпионом турнира стала европейская G2 Esports, выступавшая на ивенте с Джейком Stewie2k Йипом в качестве замены для Расмуса HooXi Нилсена.
Игрок Team Spirit Данил donk Крышковец высоко оценил выступление снайпера G2 Ильи m0NESY Осипова:
m0NESY — GOAT (величайший игрок всех времён. — Прим. «Чемпионата»).
Бывший аналитик Cloud9 Иван F_1N Кочугов тоже похвалил m0NESY, а также предположил, какое будущее ждёт стенд-ина G2 Esports после турнира в Далласе:
Илюха — GOAT, просто лучший!
G2 — большие молодцы. Их работа окупилась, жаль, что без HooXi. Я уверен, с ним команда сделала бы то же самое. Stewie2k — большой молодец, плюс публика очень помогла. Но думаю, что G2 будет дальше играть своим составом, а Stewie2k куда-нибудь обязательно позовут, тем более, что сейчас конец сезона.
Марафон похвалы в адрес Осипова продолжил и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков:
Монеси лучший! Только не надо оставлять Stewie2k. Поприкалывались и хватит. HooXi, кстати, тоже не надо оставлять.
Гранд-финал IEM Dallas 2024 выдался настолько ярким, что даже представители сообщества Dota 2 не смогли остаться в стороне. Так, своими впечатлениями поделился капитан Tundra Esports Иван Pure Москаленко:
m0NESY > ZyWoo. Очень крутой финал получился в Далласе по итогу. Stewie2k — легенда.