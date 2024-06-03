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«Мы сделали невозможное»: игроки G2 Esports — о победе на IEM Dallas 2024 по CS2

Игроки G2 Esports, а также стенд-ин команды на турнире IEM Dallas 2024 Джейк Stewie2k Йип поделились своими впечатлениями от победы на чемпионате по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Снайпер состава Илья m0NESY Осипов признался, что гранд-финал против Team Vitality оказался очень тяжёлым:

Мы сделали невозможное. Я не могу поверить, честно. Я не знаю, что сказать. Арена была классная, за нас все болели. Это был очень трудный матч, я просто опустошён. Нет энергии.

Помимо титула чемпиона IEM Dallas 2024, российский киберспортсмен также получил звание самого ценного игрока турнира. Тиммейт Осипова Никола NiKo Ковач высказался об успехах своего снайпера:

Я так горжусь этим парнем! Он тащил нас все эти месяцы. Абсолютно заслуженно!

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Своими эмоциями от победы поделился и американский киберспортсмен Джейк Stewie2k Йип, который в рамках ивента в Далласе заменял капитана G2 Esports Расмуса HooXi Нилсена:

Мы — чемпионы IEM Dallas 2024! Я, чёрт возьми, вернулся! Вернулся, чтобы показать вам то, о чём вы забыли! NiKo, m0Nesy, я так рад, что получил шанс сыграть с лучшими игроками в CS! huNter-, nexa, без вас я бы тоже не справился. Даллас и все фанаты дома, вы, ребята, заняли особое место в моём сердце и сделали для меня больше, чем вы можете себе представить.