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В Valorant введут блокировки по «железу» за токсичное поведение

В Valorant введут блокировки по «железу» за токсичное поведение
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Студия Riot Games опубликовала большое обращение, в котором вновь напомнила о противодействии токсичным игрокам в Valorant. Глава разработки проекта Анна Донлон напомнила, что в шутере нет места оскорблениям, и рассказала о мерах, которые будут приняты против токсичных геймеров.

Так, до конца июня студия опубликует финальное руководство для пользователей с правилами поведения в Valorant. В Riot Games обещают ввести серьёзные меры против игроков, которые систематически оскорбляют других пользователей — речь идёт в том числе о блокировке по компьютерным запчастям, чтобы токсичные геймеры не могли просто создать новый аккаунт, уйдя от наказания.

Разработчики отметили, что некоторые случаи токсичного поведения будут рассматриваться модераторами вручную. В эту категорию входят случаи, когда пользователи заступаются за себя и своих друзей после оскорбительных комментариев от других геймеров. Финальная цель Riot Games — сделать так, чтобы игроки были сфокусированы на игре, а не на словесном противодействии своим напарникам.

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