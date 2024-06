Авторы The Last of Us работают сразу над несколькими одиночными играми

Глава студии Naughty Dog Нил Дракманн дал небольшое интервью изданию Los Angeles Times. В нём создатель вселенной The Last of Us и Uncharted 4 заявил, что сейчас его команда занимается сразу несколькими одиночными проектами.

Разработчик отметил, что Naughty Dog не собирается оставаться исключительно «студией The Last of Us». Судя по всему, ближайшей игрой команды действительно станет проект в новой вселенной, о которой пока нет никаких деталей. К её разработке авторы приступили после отмены сетевой The Last of Us, от создания которой отказались в декабре 2023 года.

Интересно, что ранее Naughty Dog уже разделяла команду на две части в 2009 году: одна создавала Uncharted 3, вторая же работала над оригинальной The Last of Us. Впоследствии студия отказалась от этой затеи из-за того, что на каждую игру требуется слишком много ресурсов.