Южнокорейская Crazy Raccoon — чемпион турнира по Overwatch 2 с призовым фондом $ 200 тыс.

Завершился топ-турнир Overwatch Champions Series 2024 Major по игре Overwatch 2 с призовым фондом $ 200 тыс. Чемпионом ивента от Blizzard и FACEIT стала южнокорейская команда Crazy Raccoon.

Дойдя до гранд-финала после падения в нижнюю сетку плей-офф, Crazy Racoon смогла взять реванш у Team Falcons. Противостояние закончилось победой «енотов» со счётом 4:2.

Итоги OWCS 2024 по Overwatch 2:

Первое место: Crazy Racoon (Южная Корея) — $ 80 тыс.

Второе место: Team Falcons (Южная Корея) — $ 40 тыс.

Третье место: Spacestation Gaming (Европа) — $ 20 тыс.

Четвёртое место: ENCE (Европа) — $ 16 тыс.

5-6-е место: Toronto Defiant (США), M80 (США) — $ 12 тыс.

7-8-е место: NRG Shock (США), Twisted Minds (Европа) — $ 10 тыс.

Чемпионат OWCS 2024 Major по Overwatch 2 прошёл в LAN-формате в период с 31 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования восемь коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 200 тыс., а также несколько слотов на турнир по Overwatch, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.