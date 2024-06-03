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Результаты Overwatch Champions Series 2024 Major (турнир по Овервотчу)

Южнокорейская Crazy Raccoon — чемпион турнира по Overwatch 2 с призовым фондом $ 200 тыс.
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Завершился топ-турнир Overwatch Champions Series 2024 Major по игре Overwatch 2 с призовым фондом $ 200 тыс. Чемпионом ивента от Blizzard и FACEIT стала южнокорейская команда Crazy Raccoon.

Дойдя до гранд-финала после падения в нижнюю сетку плей-офф, Crazy Racoon смогла взять реванш у Team Falcons. Противостояние закончилось победой «енотов» со счётом 4:2.

Итоги OWCS 2024 по Overwatch 2:

  • Первое место: Crazy Racoon (Южная Корея) — $ 80 тыс.
  • Второе место: Team Falcons (Южная Корея) — $ 40 тыс.
  • Третье место: Spacestation Gaming (Европа) — $ 20 тыс.
  • Четвёртое место: ENCE (Европа) — $ 16 тыс.
  • 5-6-е место: Toronto Defiant (США), M80 (США) — $ 12 тыс.
  • 7-8-е место: NRG Shock (США), Twisted Minds (Европа) — $ 10 тыс.

Чемпионат OWCS 2024 Major по Overwatch 2 прошёл в LAN-формате в период с 31 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках соревнования восемь коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 200 тыс., а также несколько слотов на турнир по Overwatch, который пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

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