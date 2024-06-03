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Результаты ESL SC2 Masters 2024 Spring по Старкрафту

Финский киберспортсмен Serral стал чемпионом ESL SC2 Masters 2024 Spring по Starcraft 2
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Завершился топ-турнир ESL SC2 Masters 2024 Spring по игре Starcraft 2 с призовым фондом $ 100 тыс. Первое место в рамках чемпионата занял финский профессиональный игрок Йоона Serral Сотала.

В решающем противостоянии ивента финн боролся с Чо Maru Сон Чу из Южной Кореи. Финский «зерг» разгромил своего оппонента, игравшего за «терранов», со счётом 4:0.

Топ-16 ESL SC2 Masters 2024 Spring по SC2:

  • Первое место: Serral (Финляндия) из BASILISK — $ 20 тыс. и слот на Esports World Cup
  • Второе место: Maru (Южная Корея) из Team Vitality — $ 12 тыс. и слот на Esports World Cup
  • 3-4-е место: Dark (Южная Корея) из Talon Esports, Oliveira (Китай) из DKZ Gaming — $ 7 тыс. и слоты на Esports World Cup
  • 5-8-е место: herO (Южная Корея) из DKZ Gaming, ByuN (Южная Корея) из Shopify Rebellion, Reynor (Италия) из BASILISK, SHIN (Южная Корея) из Gaimin Gladiators — $ 4 тыс.
  • 9-12-е место: Clem (Франция) из Team Liquid, HeRoMaRinE (Германия) из MOUZ, Spirit (Польша) из Natus Vincere, Cure (Южная Корея) из Team Liquid — $ 3 тыс.
  • 13-16-е место: GuMiho (Южная Корея) из Cloud9, Stats (Южная Корея) из Twisted Minds, Astrea (США) из Virtus.pro, Classic (Южная Корея) из Twisted Minds — 2 тыс.

Чемпионат ESL SC2 Masters 2024 Spring по SC2 прошёл в LAN-формате в период с 31 мая по 2 июня в Далласе, США. В рамках турнира 48 игроков разыграли призовой фонд в размере $ 100 тыс. и 4 слота на Esports World Cup. Единственный россиянин, выступавший на ивенте, — Никита SKillous Гуревич из Team Liquid — занял 33-40-е место.

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