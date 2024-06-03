Team Spirit по Mobile Legends выиграла лигу MCC и вышла на Кубок мира в Эр-Рияде

Российский состав Team Spirit по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang стал чемпионом региональной лиги MCC. В финале «драконы» со счётом 4:3 победили другой отечественный коллектив — Brute Force.

Теперь команда Станислава SAWO Решняка представит регион на международном LAN-ивенте MLBB Mid Season Cup 2024. Он пройдёт в июле в Саудовской Аравии и станет частью масштабного Кубка мира по киберспорту с крупнейшим призовым фондом в истории.

Материалы по теме Призовой фонд Esports World Cup станет крупнейшим в истории киберспорта — более $ 60 млн

В свою очередь, Brute Force как финалист MCC также сможет принять участие в Mid Season Cup — российский коллектив сыграет в предварительной стадии ивента в конце июня.

Финал MCC прошёл в Алма-Ате с 1 по 2 июня. Общий призовой фонд соревнований составил $ 40 тыс.