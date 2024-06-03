Поддержка модов в Baldur's Gate 3 появится уже в сентябре

Студия Larian опубликовала первые детали седьмого патча для Baldur's Gate 3, в котором добавят официальную поддержку модификаций. Набор инструментов для создания модов начнут тестировать уже 3 июня, а полноценная поддержка сторонних расширений от пользователей станет доступна в сентябре.

Как сообщили разработчики, сперва модификации будут доступны только на ПК, однако потом они также появятся на PlayStation 5 и Xbox Series, а также на Mac. При этом на консолях модификации можно будет устанавливать только с помощью внутриигрового браузера.

В Larian также отметили, что не собираются мешать даже самым безумным затеям геймеров. Если пользователи создадут модификацию, которая не соответствует официальному руководству студии, то геймеры всегда смогут интегрировать его в игру. Всеми деталями разработчики поделятся ближе к выходу инструментария.