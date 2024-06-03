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Авторы Genshin Impact представили нового персонажа — парфюмера Эмилию

Авторы Genshin Impact представили нового персонажа — парфюмера Эмилию
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Студия HoYoverse официально представила следующего играбельного персонажа в Genshin Impact — девушку по имени Эмилия.

Героиня известна в мире игры благодаря таланту к созданию парфюмерии для магазинов Фонтейна. Ранее игроки не могли встретить Эмилию в ходе сюжета или изучения мира — её лишь упоминали в своих репликах некоторые персонажи.

Эмилия в Genshin Impact

Эмилия в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Эмилия получит силу дендро-стихии и, вероятно, будет сражаться при помощи древкового оружия (копья). Персонаж станет играбельным в версии 4.8 — обновление с Эмилией должно выйти в середине июля. Другие подробности пока неизвестны.

В среду, 5 июня, Genshin Impact обновится до версии 4.7. С патчем в игру добавят трёх играбельных персонажей, новую главу сюжета и боевой режим для опытных игроков.

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