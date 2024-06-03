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Вышел трейлер детектива «Варшава’21» о российских дипломатах в Польше — премьера 10 июня

Вышел трейлер детектива «Варшава’21» о российских дипломатах в Польше — премьера 10 июня
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Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер и подробности политического детектива «Варшава’21». Как стало известно, премьера проекта состоится 10 июня.

Сериал посвящён представителям дипломатического корпуса РФ в Польше — сюжет рассказывает, как кризисный дипломат пытается предотвратить серьёзный международный скандал с участием контрразведки, западных спецслужб и крупных чиновников.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Главные роли в «Варшава’21» исполнили Дмитрий Миллер («Склифосовский», «Восьмидесятые») Дмитрий Куличков («Майор») и Валерия Шкирандо («Молодёжка»). Режиссёром проекта стал Феликс Герчиков, известный по работе над сериалом «Трейдер».

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