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Стартовали съёмки «Чебурашки 2» — продолжения самого кассового фильма России

Стартовали съёмки «Чебурашки 2» — продолжения самого кассового фильма России
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Компания Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» объявили о начале производства фильма «Чебурашка 2» — продолжения самой кассовой картины в истории РФ. Премьера ленты состоится 1 января 2026 года, прокатчиком вновь выступит «Централ Партнершип».

Действие второй части развернётся спустя год после событий первого фильма. Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребёнок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается своей вседозволенностью, но думает, что её никто по-настоящему не ценит, а Гриша грустит из-за нехватки родительского внимания.

В картине вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актёры. К озвучке Чебурашки вернётся Ольга Кузьмина, а режиссёром снова выступит Дмитрий Дьяченко.

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