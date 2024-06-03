Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер фильма «Веном: Последний танец»

Трейлер и постер «Венома 3» с Томом Харди появились в Сети
Комментарии

Создатели супергеройского фильма «Веном: Последний танец» опубликовали трейлер предстоящего проекта.

В трёхминутном ролике показали завязку и ряд экшен-сцен с участием антигероя. Напомним, к роли Венома вернётся Том Харди, который одновременно выступает в роли продюсера и автора сценария.

В фильме также сыграли Стивен Грэм («Большой куш», «Ирландец»), Джуно Темпл («Искупление», «Тед Лассо») и Пегги Лу. Сюжет проекта держится в секрете, хотя благодаря трейлеру фанаты смогут понять его отдельные детали.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony.

Также Sony представила постер фильма с указанием месяца премьеры. Напомним, «Веном 3» выйдет в кинотеатрах 25 октября 2024 года.

Фото: Sony Pictures

Материалы по теме
«Веном: Последний танец» станет финалом для Тома Харди
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android