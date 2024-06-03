Обновление 2.3 для Honkai Star Rail покажут на стриме 7 июня

Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, посвящённую предстоящему большому обновлению игры.
Стрим HoYoverse по версии 2.3 «Прощание с Пенаконией» состоится в пятницу, 7 июня, в 14:30 мск. Следить за прямым эфиром можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).
Фото: HoYoverse
В ходе трансляции авторы игры обещают рассказать подробности о новой части сюжета — эпилоге главы планеты праздников Пенаконии. Кроме того, на стриме должны показать геймплей новых персонажей, Светлячка и Яшмы, а также раздать промокоды на звёздный нефрит.
Ранее стало известно, что Коммунистическая партия Китая выделит средства на аниме-адаптации игр HoYoverse, среди которых Genshin Impact и Honkai: Star Rail.