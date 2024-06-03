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Обновление 2.3 для Honkai Star Rail покажут на стриме 7 июня

Обновление 2.3 для Honkai Star Rail покажут на стриме 7 июня
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Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, посвящённую предстоящему большому обновлению игры.

Стрим HoYoverse по версии 2.3 «Прощание с Пенаконией» состоится в пятницу, 7 июня, в 14:30 мск. Следить за прямым эфиром можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

В ходе трансляции авторы игры обещают рассказать подробности о новой части сюжета — эпилоге главы планеты праздников Пенаконии. Кроме того, на стриме должны показать геймплей новых персонажей, Светлячка и Яшмы, а также раздать промокоды на звёздный нефрит.

Ранее стало известно, что Коммунистическая партия Китая выделит средства на аниме-адаптации игр HoYoverse, среди которых Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

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