Джереми Реннер хочет снова сыграть Соколиного глаза в «Мстителях»

Актёр Джереми Реннер в ходе подкаста на канале Джоша Хоровица признался, что хотел бы вернуться к роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel.

В ходе беседы Реннер отметил, что за десятилетия совместной работы актёры «Мстителей» стали настоящей семьёй, поэтому тяжело переживают каждую смерть основного героя. Сам Джереми никогда не просил убить своего персонажа.

Актёр заявил, что пока ничего не знает о новой части «Мстителей», но будет рад сыграть в следующем фильме.

Что за «Секретные войны»? Я не знаю, я просто хочу быть самим собой, привычным барометром истины. Я всегда готов к этому и буду рад снова поработать с этими людьми.

«Мстители: Секретные войны» станет шестым фильмом о команде супергероев — лента должна выйти в 2027 году.