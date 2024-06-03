PlayStation VR2 станет доступен на ПК 7 августа — потребуется адаптер за $ 60
С 7 августа владельцы шлемов виртуальной реальности PlayStation VR2 смогут подключить свою гарнитуру к ПК, чтобы с его помощью запускать игры из Steam.
Для подключения потребуется специальный адаптер от Sony, цена которого составит $ 60 (около 5,3 тысячи рублей). При этом для работы не подойдёт HDMI — потребуется DisplayPort версии 1.4.
Фото: Sony
Минимальные системные требования к ПК
- Процессор: Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 3100
- Видеокарта: GTX 1650 или RX5500XT
- Оперативная память: 8 ГБ
- Bluetooth: версия 4.0
После подключения на PlayStation VR2 должны быть доступны все игры из Steam VR. При этом гарнитура потеряет ряд уникальных особенностей, в том числе отслеживание взгляда, поддержку HDR и тактильную обратную связь для геймпада.
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