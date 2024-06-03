Актёр культовой рекламы Apple устал от Mac и теперь продвигает конкурентов

Американский актёр Джастин Лонг, ранее снимавшийся в рекламе Apple, «перешёл» к конкурентам и теперь рекламирует процессоры Snapdragon.

Сюжет с Лонгом завершил презентацию компании Qualcomm — актёр якобы устал от слабой батареи, нехватки места на диске и других проблем Apple, поэтому ищет в поисковике процессор получше. В конце актёр смотрит в кадр и говорит: «Что? Всё меняется».

Видео доступно на YouTube-канале Snapdragon. Права на видео принадлежат Qualcomm.

Ранее Джастин Лонг уже снимался у конкурентов Apple — в 2021 году он рассказывал о преимуществах ноутбуков от Intel. Тогда актёр рассказывал, что для Mac приходится докупать отдельно клавиатуру и другую периферию, а также заявлял, что «на Mac на самом деле никто не играет».