Вышел трейлер продолжения сериала «Бриджертоны» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер, посвящённый сериалу «Бриджертоны».

Шоу, посвящённое высшему обществу Британии начала XIX века, вернётся в эфир 13 июня. В этот день станет доступна вся вторая половина третьего сезона — четыре серии сразу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первая часть третьего сезона «Бриджертонов» вышла 16 мая и с ходу взлетела в топ-чарты платформы, набрав более 25 млн просмотров за неделю — проект уступил только боевику «Атлас» с Дженнифер Лопес.

Ранее стало известно, что после успеха двух первых сезонов онлайн-кинотеатр продлил «Бриджертонов» ещё на два сезона, поэтому июньские серии шоу точно не станут последними.