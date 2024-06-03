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Вышел трейлер второй части третьего сезона сериала «Бриджертоны» от Netflix

Вышел трейлер продолжения сериала «Бриджертоны» от Netflix
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер, посвящённый сериалу «Бриджертоны».

Шоу, посвящённое высшему обществу Британии начала XIX века, вернётся в эфир 13 июня. В этот день станет доступна вся вторая половина третьего сезона — четыре серии сразу.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первая часть третьего сезона «Бриджертонов» вышла 16 мая и с ходу взлетела в топ-чарты платформы, набрав более 25 млн просмотров за неделю — проект уступил только боевику «Атлас» с Дженнифер Лопес.

Ранее стало известно, что после успеха двух первых сезонов онлайн-кинотеатр продлил «Бриджертонов» ещё на два сезона, поэтому июньские серии шоу точно не станут последними.

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