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Александр shalfey Маренов стал капитаном состава 9Pandas по Counter-Strike 2

Александр shalfey Маренов стал капитаном состава 9Pandas по Counter-Strike 2
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Российская команда 9Pandas представила обновлённый состав по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Новым капитаном команды стал Александр shalfey Маренов, сменивший на этой роли Дениса seized Костина. До этого Маренов представлял ростер FORZE Esports, однако в апреле 2024 года российский киберспортсмен был переведён в инактив клуба.

Также «панды» обзавелись новым тренером в лице Артёма Fierce Иванова, ранее выступавшего в качестве наставника FORZE Esports. Он займёт позицию Андрея XomA Мироненко, перешедшего в Virtus.pro.

Наконец, роль спортивного директора в 9Pandas будет выполнять бывший генеральный менеджер FORZE Esports Дмитрий spirit Веко.

Игру обновлённого состава 9Pandas можно будет увидеть уже завтра, 4 июня, когда коллектив начнёт своё выступление в плей-офф турнира ESL Challenger League Season 47: Europe с нижней сетки.

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