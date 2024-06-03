«Она заложена в моей ДНК»: Роберт Дауни-младший — о возвращении к роли Железного человека

Актёр Роберт Дауни-Младший в интервью Variety рассказал, что он не против вернуться к роли Железного человека в киновселенной Marvel.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли он снова надеть тот самый костюм, Дауни-младший отметил, что персонаж очень сильно похож на него самого.

Безумно, но будто эта роль заложена в моей ДНК. Вероятно, это самый похожий на меня персонаж, которого я когда-либо играл — хотя, конечно, Железный человек намного круче. Вообще, я стал на удивление открытым к этой идее.

Ранее некоторые фанаты предполагали, что события новых частей «Мстителей» могут происходить в прошлом или в мультивселенных, что позволит Marvel вернуть на киноэкраны некоторых культовых персонажей франшизы.