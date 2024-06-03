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Сериал Аколит (2024) по Звёздным войнам: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»
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Уже 4 июня (в ночь на 5 число в России) состоится премьера сериала «Аколит» — нового проекта по вселенной «Звёздных войн». События шоу развернутся в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с более зловещими силами, чем они могли себе представить.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов по 30 минут — в день премьеры будут доступны сразу две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по вторникам, финал состоится 16 июля (в ночь на 17-е число в РФ).

Расписание выхода сериала «Аколит» в России

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июня
2-я серия5 июня
3-я серия12 июня
4-я серия19 июня
5-я серия26 июня
6-я серия3 июня
7-я серия10 июля
8-я серия17 июля
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