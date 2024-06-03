Расписание выхода серий сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»

Уже 4 июня (в ночь на 5 число в России) состоится премьера сериала «Аколит» — нового проекта по вселенной «Звёздных войн». События шоу развернутся в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с более зловещими силами, чем они могли себе представить.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов по 30 минут — в день премьеры будут доступны сразу две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по вторникам, финал состоится 16 июля (в ночь на 17-е число в РФ).

Расписание выхода сериала «Аколит» в России