Расписание выхода серий сериала «Аколит» по «Звёздным войнам»

Уже 4 июня (в ночь на 5 число в России) состоится премьера сериала «Аколит» — нового проекта по вселенной «Звёздных войн». События шоу развернутся в последние дни расцвета Республики — примерно за 100 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Девушка (в прошлом падаван) и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с более зловещими силами, чем они могли себе представить.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов по 30 минут — в день премьеры будут доступны сразу две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по вторникам, финал состоится 16 июля (в ночь на 17-е число в РФ).
Расписание выхода сериала «Аколит» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 июня
|2-я серия
|5 июня
|3-я серия
|12 июня
|4-я серия
|19 июня
|5-я серия
|26 июня
|6-я серия
|3 июня
|7-я серия
|10 июля
|8-я серия
|17 июля