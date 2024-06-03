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Соцсеть X (ранее Twitter) разрешила публиковать видео для взрослых

Соцсеть X (ранее Twitter) разрешила публиковать видео для взрослых
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Социальная сеть для обмена короткими сообщениями X (ранее называлась Twitter) изменила правила и теперь официально позволяет публиковать контент для взрослых.

Новые правила площадки Илона Маска позволяют по обоюдному согласию делиться «видео и изображениями наготы и сексуального поведения взрослых» по обоюдному согласию. Исключение — нельзя располагать такие изображения в видных местах, например, в шапке профиля или на аватарке.

Пользователи должны будут помечать такие посты — это позволит не показывать контент для взрослых несовершеннолетним пользователям (а также тем, кто не указал дату рождения). Кроме того, теперь соцсеть не будет показывать остальным лайки, которые вы поставили под такими записями.

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