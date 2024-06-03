Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Мстителей» и «Олдбоя» Джош Бролин сыграет в фильме «Достать ножи 3»

Звезда «Мстителей» и «Олдбоя» Джош Бролин сыграет в фильме «Достать ножи 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Джош Бролин присоединился к актёрскому составу фильма «Достать ножи 3» — об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Какую роль он сыграет в детективе, пока неизвестно.

Бролин хорошо знаком любителям кино, особенно супергеройского: он сыграл Таноса в фильмах о Мстителях, Олдбоя и Агента Кея в «Людях в чёрном 3». Другие могут знать его по «Старикам тут не место» или «Харви Милк».

Стоит отметить, что актёр оказался в достойной компании. На прошлой неделе стало известно, что свои роли в «Достать ножи 3» получат Мила Кунис («Книга Илая», «Секс по дружбе»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»).

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году, а съёмки должны начаться уже в ближайшее время.

Материалы по теме
Видео
Фильм «Достать ножи 3» выйдет в 2025 году — первый тизер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android