Звезда «Мстителей» и «Олдбоя» Джош Бролин сыграет в фильме «Достать ножи 3»

Джош Бролин присоединился к актёрскому составу фильма «Достать ножи 3» — об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Какую роль он сыграет в детективе, пока неизвестно.

Бролин хорошо знаком любителям кино, особенно супергеройского: он сыграл Таноса в фильмах о Мстителях, Олдбоя и Агента Кея в «Людях в чёрном 3». Другие могут знать его по «Старикам тут не место» или «Харви Милк».

Стоит отметить, что актёр оказался в достойной компании. На прошлой неделе стало известно, что свои роли в «Достать ножи 3» получат Мила Кунис («Книга Илая», «Секс по дружбе»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Рипли»).

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году, а съёмки должны начаться уже в ближайшее время.