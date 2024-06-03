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Презентация WWDC 2024 от Apple — когда покажут iOS 18 и где смотреть

Анонс iOS 18 — стало известно, когда Apple начнёт WWDC 2024
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Компания Apple разослала журналистам приглашения на WWDC 2024, объявив дату проведения своей следующей большой презентации — она пройдёт ровно через неделю.

Трансляция WWDC 2024 от Apple начнётся в понедельник, 10 июня в 20:00 мск. Прямой эфир можно будет посмотреть на YouTube.

Главным событием летней презентации Apple будет новая версия операционной системы — iOS 18, а также её аналогов для Mac и Apple Watch. Также эксперты надеются увидеть проект искусственного интеллекта от Apple, а вот подробностей о новых устройствах, вероятно, ждать не стоит.

В мае инсайдеры сообщали, что Apple хочет встроить в новую iOS функции ChatGPT и сейчас ведёт переговоры с создателями нейросети — компанией OpenAI.

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