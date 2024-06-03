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Стартовали съёмки фантастики «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом по роману Энди Вейера

Стартовали съёмки фантастики «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом по роману Энди Вейера
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Режиссёр Фил Лорд и Кристофер Миллер объявили о старте съёмок своего нового фильма — «Проект «Аве Мария». Картина будет основана на одноимённом романе Энди Вейера, автора знаменитого «Марсианина», а главные роли в ленте исполнят Райан Гослинг («Барби») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).

Фильм расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Премьера «Проекта «Аве Мария» запланирована на 20 марта 2026 года. Лента выйдет уже после премьеры финального мультфильма в трилогии «Человек-паук: Через вселенные», за которую отвечают Лорд и Миллер.

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