Появились первые кадры продолжения мультфильма для взрослых «Полный расколбас»

Издание Complex опубликовало первые кадры продолжения мультфильма «Полный расколбас». Сиквел должен быть таким же провокационным, как и оригинальная картина.

На кадрах можно увидеть знакомых героев: сосиску по имени Фрэнк, сосиску Барри, булочку от хот-дога Бренду и других персонажей.

Фото: Complex

Фото: Complex

Фото: Complex

Фото: Complex

Сет Роген, Кристен Уиг, Майкл Сера, Дэвид Крамхолц и Эдвард Нортон вернулись и вновь озвучили своих персонажей, как и в первой части. Детали сюжета пока не раскрываются, однако даже по кадрам можно увидеть, что героев ждёт какое-то новое и безбашенное приключение, в котором они пройдут через опасности и прочие испытания.

Продолжение «Полного расколбаса» выйдет в виде мультсериала на Amazon Prime Video. Премьера всех восьми эпизодов состоится уже 11 июля.