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Режиссёр фильмов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил работает с Marvel Studios — инсайдер

Режиссёр фильмов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил работает с Marvel Studios — инсайдер
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По информации известного инсайдера Джеффа Снейдера, который периодически делится достоверной информацией из мира кино и конкретно из стана Marvel, кинокомпания сотрудничает с одним из именитых режиссёров.

Речь идёт про Джордана Пила, постановщика культового триллера «Прочь», а также картин «Мы» и «Нет». По данным Снейдера, Пил сотрудничает с Marvel Studios, чтобы обсудить один из будущих проектов. Чем конкретно может быть этот проект, пока неизвестно.

Фанаты хотят, чтобы Пил снял «Блэйда». Они уверены, что режиссёр понимает, как лучше всего показать подобный фильм: с жестокими и кровавыми сценами, в центре истории которого будут вампиры. Впрочем, сам Пил о сотрудничестве с Marvel Studios пока ничего не говорил.

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