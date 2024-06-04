Звезда «Неонового демона» Эль Фаннинг может сыграть в новой части «Хищника»

По данным издания Deadline, Эль Фаннинг, сыгравшая в фильмах «Вавилон», Супер 8» и «Неоновый демон», ведёт переговоры о главной роли в следующей части «Хищника».

Инсайдеры Deadline выяснили, что Фаннинг фанатеет по вселенной, поэтому она с радостью сыграет в картине ведущую роль. Режиссёром ленты выступит Дэн Трахтенберг. У него с актрисой уже якобы была встреча, на которой они обсуждали сотрудничество.

Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь то, что в картине будет фигурировать хищник. Также неизвестно и о планах выхода, поскольку последний фильм транслировался исключительно на сервисе Hulu.

Отмечается, что съёмочный процесс нового «Хищника» с Эль Фаннинг может стартовать до конца 2024 года.