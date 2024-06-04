Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Фрагментов женщины» снимет байопик о юности Иосифа Сталина

Режиссёр «Фрагментов женщины» снимет байопик о юности Иосифа Сталина
Комментарии

Издание Deadline сообщило, что венгерский режиссёр Корнел Мундруцо, снявший ленту «Фрагменты женщины», поставит биографический фильм о юности Иосифа Сталина под названием «Революция по версии Камо»

Фильм на грузинском языке, охватывающий 30 лет с 1891 года до смерти Камо в 1922 году, описывается как «портрет рождения самого кровожадного диктатора в мире глазами его лучшего друга, союзника, преданного ученика и приспешника». Сталин вместе с Симоном Тер-Петросяном выросли в маленьком городке Гори недалеко от Тбилиси.

Мундруцо адаптировал сценарий вместе со своей женой Катой Вебер. Съёмки картины запланированы на 2025 год в Грузии.

Дата выхода и актёрский состав пока неизвестны. Детали должны появиться до конца 2024-го.

Материалы по теме
Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»
Почему фанаты так ненавидят «Звёздные войны»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android