Режиссёр «Фрагментов женщины» снимет байопик о юности Иосифа Сталина

Издание Deadline сообщило, что венгерский режиссёр Корнел Мундруцо, снявший ленту «Фрагменты женщины», поставит биографический фильм о юности Иосифа Сталина под названием «Революция по версии Камо»

Фильм на грузинском языке, охватывающий 30 лет с 1891 года до смерти Камо в 1922 году, описывается как «портрет рождения самого кровожадного диктатора в мире глазами его лучшего друга, союзника, преданного ученика и приспешника». Сталин вместе с Симоном Тер-Петросяном выросли в маленьком городке Гори недалеко от Тбилиси.

Мундруцо адаптировал сценарий вместе со своей женой Катой Вебер. Съёмки картины запланированы на 2025 год в Грузии.

Дата выхода и актёрский состав пока неизвестны. Детали должны появиться до конца 2024-го.