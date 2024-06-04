Летом в Перми продолжат снимать фильм «Романовы: преданность и предательство»

По данным газеты «Комсомольская правда», съёмки фильма «Романовы: преданность и предательство» о царской семье Романовых пройдут в Перми летом этого года. Лента основана на одноимённой книге тюменского писателя Сергея Козлова.

Само производство стартовало 23 мая, а примерно в начале августа съёмочный процесс стартует в Перми. В частности, одной из пермских локаций станет гостиница «Королёвские номера», в которой Михаил Романов жил в 1918 году, во время ссылки в столицу Прикамья. Среди локаций также отметилось Царское Село. Интерьер кабинета Николая II был запечатлён в Александровском дворце.

Главные роли в фильме «Романовы: преданность и предательство» исполнят Иван Колесников, Ксения Кутепова, Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. В роли императора Николая II предстанет актёр Виталий Кищенко.

Даты выхода у ленты пока нет.