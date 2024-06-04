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Amazon выпустит сериал по Yakuza: Like a Dragon

Amazon выпустит сериал по Yakuza: Like a Dragon
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Amazon сообщила о выпуске сериала по Yakuza: Like a Dragon. Шоу адаптирует первые игры франшизы и расскажет о главном герое серии Кадзуме Кирю.

История проекта расскажет о Кирю и его жизни в период с 1995 по 2005 год. Шоу покажет высокоморального члена якудза, который привык поступать правильно. Режиссёром сериала выступит Масахару Такэ, снявший фильмы «Обнажённый режиссёр» и «Любовь за 100 йен». Главную роль сыграет актёр Рема Такэути. В создании сериала принимают участие разработчики оригинальных игр франшизы.

Сериал будет состоять из шести эпизодов. Первая половина выйдет 25 октября, а релиз второй части состоится 1 ноября.

Кадзума Кирю был главным героем в Yakuza, Yakuza 2, Yakuza 3 и Yakuza 6.

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