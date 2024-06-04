Майкл Китон назвал «странным» агрессивный мерчендайзинг «Битлджуса»

В недавнем интервью изданию Empire Майкл Китон высказался про то, как его персонаж, Битлджус, стал популярным благодаря выпускаемому мерчендайзингу по франшизе. Артист назвал это странным.

Китон отметил, что ему пришлось вспомнить, с чего к нему вообще пришла идея сыграть Битлджуса. Её он назвал явно глубже того, что сейчас по франшизе выпускают кофейные кружки и чехлы от клюшек для гольфа.

Я должен был спросить себя: «О чём вообще думала моя необычная фантазия, когда я соглашался на роль?» В отличие от кофейной кружки или чехла от клюшки для гольфа.

Премьера ленты, которая продолжит события оригинального «Битлджуса», состоится 6 сентября в кинотеатрах по всему миру. К главной роли вернулся Китон, с ним в ленте сыграли Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и Моника Беллуччи.