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Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в России на неделю раньше — 19 сентября

Фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в России на неделю раньше — 19 сентября
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Кинокомпания «Атмосфера кино» сообщила, что фильм «Граф Монте-Кристо» выйдет в России не 26 сентября, как говорилось ранее, а 19 сентября. Вдобавок к этому вышел трейлер картины на русском языке.

Дублированный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат PATHE.

Постер

Фото: PATHE

«Граф Монте-Кристо» расскажет историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»). Режиссёрами ленты выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные по недавней дилогии «Три мушкетёра».

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