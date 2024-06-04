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Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили кассу первой части — «Чумного Доктора»

Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили кассу первой части — «Чумного Доктора»
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4 июня сборы фильма «Майор Гром: Игра» в российском прокате превысили отметку в 319 млн рублей. Лента обошла показатели оригинальной картины, «Майор Гром: Чумной Доктор», который заработал в кинотеатрах 318,2 млн рублей. На достижение этого результата «Игре» потребовалось почти две недели — премьера ленты состоялась 23 мая.

Фото: ЕАИС

События фильма «Майор Гром: Игра» разворачиваются через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии стала неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Одним из главных противников главного героя становится Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром ленты вновь выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.

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