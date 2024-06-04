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Интерес россиян к устройствам умного дома за год значительно вырос

Интерес россиян к устройствам умного дома за год значительно вырос
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По информации онлайн-ритейлера «Ситилинк», с которой ознакомилось издание «Газета.Ru», за последний год интерес россиян к устройствам экосистемы умного дома значительно возрос.

Спрос на светодиодные ленты увеличился в семь раз, а на умные колонки — в четыре раза. Умные колонки остаются одним из основных факторов роста смежных категорий устройств для умного дома и часто становятся первым устройством, которое покупатели выбирают для оснащения своего жилья. На этом сказываются относительно небольшие цены на самые маленькие модели колонок и их популярность.

За май этого года клиенты активно покупали умные колонки с голосовыми помощниками. Самым активным периодом по числу заказов стала первая календарная неделя мая.

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