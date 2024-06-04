Аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» выйдет в России 7 июля — сразу после премьеры в Японии

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил, что в России состоится премьера аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» — продолжения оригинального «Хвоста Феи», выходившего с 2009 по 2019 год. Новый сезон стартует 7 июля в 12:00 мск — сразу после премьеры в Японии. Посмотреть первый эпизод можно будет в дубляже студии DEEP и с русскими субтитрами.

«Хвост Феи: 100-летний квест» — сиквел оригинального произведения, ставшего очень популярным в Японии. Аниме продолжит историю одноимённой гильдии волшебников, которая отправится на неизведанный континент, чтобы попытаться завершить квест, придуманный сто лет назад.

В продолжение войдёт 24 эпизода — они будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финал сезона состоится в середине декабря.