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Аниме Хвост Феи: 100-летний квест в России — дата выхода, озвучка DEEP, русские субтитры, расписание

Аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» выйдет в России 7 июля — сразу после премьеры в Японии
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил, что в России состоится премьера аниме «Хвост Феи: 100-летний квест» — продолжения оригинального «Хвоста Феи», выходившего с 2009 по 2019 год. Новый сезон стартует 7 июля в 12:00 мск — сразу после премьеры в Японии. Посмотреть первый эпизод можно будет в дубляже студии DEEP и с русскими субтитрами.

«Хвост Феи: 100-летний квест» — сиквел оригинального произведения, ставшего очень популярным в Японии. Аниме продолжит историю одноимённой гильдии волшебников, которая отправится на неизведанный континент, чтобы попытаться завершить квест, придуманный сто лет назад.

В продолжение войдёт 24 эпизода — они будут выходить еженедельно по воскресеньям. Финал сезона состоится в середине декабря.

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