«Чем я обидел этих людей?» Режиссёр боевика «Аргайл» — о разгромных отзывах критиков

1 февраля состоялась мировая премьера фильма «Аргайл: Супершпион» — нового боевика Мэттью Вона, режиссёра Kingsman и «Люди Икс: Первый класс». Картина с Генри Кавиллом получила разгромные отзывы критиков за пресный сюжет, проблемы с графикой и не самый удачный юмор — на агрегаторе Rotten Tomatoes всего 33% журналистов рекомендуют ленту к просмотру.

Как оказалось, постановщик фильма не был готов к столь разгромной прессе. По словам Вона, у картины были отличные тестовые показы, поэтому он не ожидал, что критикам и обычным зрителям «Аргайл», скорее, не понравится.

Мы провели тестовые показы, которые прошли фантастически хорошо. Это не «Гражданин Кейн», но, чёрт возьми, когда появились рецензии, я такой: «Чем я обидел этих людей?» Они были язвительны. Я ни в коем случае не говорю, что фильм идеален, но я не считаю его оскорбительным. Это застало меня врасплох.

Режиссёр также отметил, что «Аргайл» показывает отличные результаты на стриминге Apple TV+. Вон всё ещё надеется превратить ленту в целую шпионскую франшизу в духе Kingsman.